После Головкина в Казахстане долго не будет топ-боксеров - Стангрит

Основатель проекта Fight Space Григорий Стангрит
разделил ощущение того, что после Геннадия Головкина
в Казахстане долгое время не будет топ-боксера. В специальной конференции Vesti.kz
он назвал основную комбинацию для становления суперзвезды.
"У меня есть такое ощущение, что после Головкина еще долгое время не будет топов. В Головкине переплетаются несколько важных качеств: талант, характер и харизма. Это довольно редкая комбинация.
Например, есть филиппинцы Мэнни Пакьяо и Нонито Донейр. Нонито очень талантлив, есть характер, но нет такой харизмы, как у Пакьяо. Более того, Нонито вырос в США, в детстве дружил с Андре Уордом, вместе с которым они ездили на тренировки.
Пакьяо же рос в беднейшем районе Филиппин. Но Пакьяо стал легендой и суперзвездой с сумасшедшими гонорарами, а Донейр хоть и безусловно стал звездой, но с Пакьяо его даже не сравнить. Даже при том, что у Нонито было больше инструментов и возможностей в начале пути", - сказал Стангрит.
Добавим, что также в конференции
вы можете ознакомиться со всеми ответами Стангрита на вопросы наших читателей. Например, о связи Григория с Казахстаном и его выступлениях в онлайн-автогонках.