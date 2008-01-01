"Он просто испугался". Стангрит назвал одни из самых показательных поединков Геннадия Головкина

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит назвал несколько показательных поединков казахстанского боксера Геннадия Головкина. В специальной конференции Vesti.kz он прокомментировал свой выбор.



"На мой взгляд, нет какого-то одного самого показательного боя в карьере GGG. Мне нравится, как он разобрался с Лемье. Головкин настолько поразил его своим напором, мастерством и силой, что Давид просто испугался.



Мне также нравятся бои против "Канело", в которых Головкин сумел проявить себя на фоне молодого таланта", - сказал Стангрит.



Напомним, с канадцем Давидом Лемье GGG встречался в 2015 году. Казахстанец победил досрочно в восьмом раунде.



С мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом Головкин дрался дважды. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м GGG уступил решением судей (MD).



Всего на ринге Головкин провел 42 поединка. В 40 из них он выходил победителем.