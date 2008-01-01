Гассиев вслед за Головкиным отказался от услуг Санчеса

Мексиканский тренер Абель Санчес
больше не будет принимать участие в процессе подготовки бывшего объединенного чемпиона первого тяжелого веса россиянина Мурата Гассиева
(26-1, 19 КО) к дебюту в тяжелом весе. Но не исключается, что позже боксер все же возобновит сотрудничество с тренером-ветераном, сообщает Р-Спорт
.
Гасисев, который 31 октября в Сочи сразится с американцем Кевином Джонсоном (35-17-1, 19 КО), тренировался у Санчеса с 2014 года.
Отмечается, что если Гассиеву потребуется американская база Санчеса для тренировок и связи по спарринг-партнерам, то сторона россиянина в будущем может ею воспользоваться. Также сообщается, что Гассиев сохранил связь с Абелем.
Гассиев не выходил на ринг с июля 2018 года, когда в Москве в решающем поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) уступил украинцу Александру Усику.
Напомним, что весной прошлого года казахстанец Геннадий Головкин
после девяти лет сотрудничества ушел от Санчеса к новому наставнику Джонатану Бэнксу.
Головкин под руководством Санчеса провел 22 боя - одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал матч-реванш против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса
(52-1-2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором Головкин проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.