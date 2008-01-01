Казахстанский проспект среднего веса прошел взвешивание перед боем с аргентинским боксером

Это будет его девятый поединок на профи-ринге.

Фото: instagram.com/janibek_qazaqstyle©
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Сегодня 12:30
Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО), выступающий в среднем весе, прошел обязательную процедуру взвешивания перед ближайшим боем против аргентинца Гонсало Кории (16-3, 6 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На весах Гонсало показал 71,6676 килограмма, Жанибек - 72,1212.

Их бой пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand. Поединок в прямом эфире покажет "Хабар". По казахстанскому времени он начнется утром 10-го числа (в субботу), в 08:00.

В последний раз 27-летний Алимханулы бился в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.
Метки:
Профессиональный бокс Алимханулы Жанибек WBC WBO
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Сегодня 12:30
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