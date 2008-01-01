Прямая трансляция боя казахстанца с титулом от WBC против британского претендента

Начало - в 22:00.

Фото: Фото: МТК Казахстан©
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Сегодня 11:00
Сегодня, 9 октября, казахстанский боксер Виктор Коточигов проведет поединок в Дубае в рамках шоу Rotunda Rumble IV против британца Макси Хьюза, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой начнется в 22.00 по времени Нур-Султана. Его в прямом эфире покажет телеканал Setanta Qazaqstan.

На кону этого боя, который станет главным на вечере бокса в Дубае, будет стоять пояс WBC International в легком весе, принадлежащий казахстанцу.

В августе британец сенсационно победил экс-претендента на титул IBF во втором полулегком весе ирландца Джоно Кэролла. Для 30-летнего Хьюза эта победа стала 21-й (четыре нокаутом) при пяти поражениях и двух ничьих. По данным Proboxingodds.com, ставка на победу британца на момент открытия линий составляла 11, тогда как на Кэролла - 1,04.

Коточигов свой последний бой провел также в августе. Он досрочно победил белоруса Андрея Исаева. Бой стал соглавным событием вечера бокса компании MTK Global в Алматы и завершился в третьем раунде.

На счету 27-летнего Коточигова стало 11 побед (пять нокаутом) в 11 боях. Казахстанец владеет титулом WBC International, но пояс не стоял на кону в бою.
Метки:
Профессиональный бокс Коточигов Виктор WBC Дубаи
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 11:00
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