Прямая трансляция боя казахстанца с титулом от WBC против британского претендента

Сегодня, 9 октября, казахстанский боксер Виктор Коточигов
проведет поединок в Дубае в рамках шоу Rotunda Rumble IV против британца Макси Хьюза
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Бой начнется в 22.00 по времени Нур-Султана. Его в прямом эфире покажет телеканал Setanta Qazaqstan.
На кону этого боя, который станет главным на вечере бокса в Дубае, будет стоять пояс WBC International в легком весе, принадлежащий казахстанцу.
В августе британец сенсационно победил
экс-претендента на титул IBF во втором полулегком весе ирландца Джоно Кэролла. Для 30-летнего Хьюза эта победа стала 21-й (четыре нокаутом) при пяти поражениях и двух ничьих. По данным Proboxingodds.com, ставка на победу британца на момент открытия линий составляла 11, тогда как на Кэролла - 1,04.
Коточигов свой последний бой провел также в августе. Он досрочно победил
белоруса Андрея Исаева. Бой стал соглавным событием вечера бокса компании MTK Global в Алматы и завершился в третьем раунде.
На счету 27-летнего Коточигова стало 11 побед (пять нокаутом) в 11 боях. Казахстанец владеет титулом WBC International, но пояс не стоял на кону в бою.
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