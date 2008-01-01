Алимханулы сделал заявление перед боем в США

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы
(8-0, 4 КО) вернется на ринг 9 октября, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Накануне он сделал заявление.
"Завтра я покажу миру свой казахский стиль. Не пропустите!" - написал он в соцсетях.
Отметим, что он проведет бой в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand против 23-летнего аргентинца Гонсало Кории (16-3, 6 КО). Этот поединок в прямом эфире покажет "Хабар". По казахстанскому времени он начнется утром 10-го числа (в субботу), в 08:00.
Изначально ожидалось
, что соперником Алимханулы станет небитый левша из топ-15. Однако этот боксер получил травму на тренировке.
В последний раз 27-летний Алимханулы бился в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.