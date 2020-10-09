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Алимханулы сделал заявление перед боем в США

Поединок покажут в прямом эфире в Казахстане.

Алимханулы сделал заявление перед боем в США
Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) вернется на ринг 9 октября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне он сделал заявление.

"Завтра я покажу миру свой казахский стиль. Не скучайте!", - написал он в соцсетях.

Отметим, что он проведет бой в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand против 23-летнего аргентинца Гонсало Кории (16-3, 6 КО). Этот поединок в прямом эфире покажет "Хабар". По казахстанскому времени он начнется утром 10-го числа (в субботу), в 08:00.

Изначально ожидалось, что соперником Алимханулы станет небитый левша из топ-15. Однако этот боксер получил травму на тренировке.

В последний раз 27-летний Алимханулы бился в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.

 

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Метки:
Профессиональный бокс США Алимханулы Жанибек

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