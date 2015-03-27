Тренер Ислама рассказал о причинах переноса его боя и назвал новые сроки

Тренер казахстанского боксера среднего веса Каната Ислама (27-0, 21 КО) Роджер Ромо прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перенос поединка. В ходе беседы он рассказал о ходе подготовки своего подопечного и сроках боя.



"Подготовка Ислама идет хорошо. Он тренируется в Плант-Сити (штат Флорида, США) в спортзале KO Addiction. Он там спаррингует с разными ребятами. Не могу назвать их имена. Да, его бой был перенесен. Может быть, на декабрь или январь. Причиной отсрочки стала проблема с подбором соперника.



Я думаю, что Канат определенно готов к большим боям. Его тренировки шли отлично. Он очень хочет сразиться с кем-нибудь из больших имен в среднем весе. После следующего боя может драться с кем угодно. Ислам - особенный боец. Он очень умен и подвижен. Раньше очень полагался на свою силу, но мне нравится, как он использует свой интеллект на ринге сейчас", - отметил Ромо.



Согласно данным портала BoxRec, поединок Ислама должен был состояться 16 октября в городе Плант-Сити (штат Флорида, США). Изначально соперником Ислама значился 23-летний аргентинец Гонсало Кория (16-3, 6 КО), но его перехватил другой казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО), а затем проблемы с оформлением визы возникли у 32-летнего мексиканца Хесуса Гурролы (27-3-15, 14 КО).



Добавим, что казахстанец не выходил на ринг почти год. В последнем бою за титул WBO International, который прошел 26 октября 2019-го в Алматы, он решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18-2, 17 КО). Параллельно Ромо работает с боксером Патриком Тейшерой, владеющим чемпионским поясом по версии WBO, и бойцом UFC Тиджеем Дилашоу.