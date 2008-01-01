"Завтра будет война". Коточигов прошел взвешивание перед защитой титула от WBC

Казахстанский боксер Виктор Коточигов (12-0, 5 КО) успешно прошел взвешивание перед боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Завтра, 9 октября, в Дубае он выступит на шоу Rotunda Rumble IV. Соперником Коточигова станет британец Макси Хьюз (21-5-2, 4 КО).

На кону этого боя, который станет главным на этом вечере бокса, будет стоять пояс WBC International в легком весе, принадлежащий казахстанцу.

"Завтра будет война", - написал боксер в Instagram, где опубликовал видео со взвешивания.

Напомним, Коточигов свой последний бой провел также в августе, когда досрочно победил белоруса Андрея Исаева.