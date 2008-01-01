"Битва получится зрелищной". Матчмейкер из Германии высказался о титульном бое казахстанского супертяжа

Следующий бой боксера Жана Кособуцкого (14-0, 13 КО) обязателен к просмотру. Такое мнение корреспонденту Vesti.kz выразил менеджер промоутерской компании UNIVERSUM BOX-PROMOTION Флавио Ольяга Мирабаль. Также матчмейкер вечера бокса высказался о дальнейших перспективах казахстанца.



Кособуцкий будет защищать титул IBO Inter-Continental в тяжелом весе в десятираундовом поединке со Стивом Вукошей (12-1, 4 КО) из США. Встреча станет соглавным событием вечера бокса в Дюссельдорфе 17 октября и первой официальной защитой пояса для казахстанца. Вторым поясом в бою с Вукошей, по информации Boxrec, будет вакантный титул WBA International.



"Жан - прекрасный актив для наших вечеров бокса. Его бои вызывают интерес у любителей бокса. Он неожиданно и ярко заявил о себе и способен добиться новых высот. Предстоящий бой станет очередной ступенью для него. Против Жана будет драться опытный соперник. На это будет интересно посмотреть. Я уверен, что битва получится зрелищной", - отметил Мирабаль.



Напомним, что именно в Германии 31-летний Кособуцкий завоевал титул от IBO. Он сенсационно нокаутировал Агрона Смакичи (15-1, 13 КО) и шокировал местную публику. В 2020 году супертяжеловес победил досрочно еще в двух встречах.