Чавес-младший задумал провести бой с Головкиным

В последних четырех поединках мексиканец проиграл трижды.

Хулио Сезар Чавес-младший. Фото: allboxing.ru©
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Сегодня 15:06
Бывший чемпион мира мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший (51-5-1, 33 КО), который в конце сентября в Тихуане (Мексика) проиграл поединок соотечественнику Марио Касаресу (12-0, 5 КО), собирается вскоре вернуться на ринг, провести парочку промежуточных поединков в Мексике, а затем подраться с легендарным казахстанским боксером Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), сообщает vRINGe.com.

"Думаю, в следующем году будет здорово подраться с Головкиным. Да, думаю, у нас получится классный бой. Уверен, мы оба в нем заинтересованы. Так что надеюсь, сумеем договориться", - отметил мексиканец.

В последних четырех поединках Чавес проиграл трижды. Болельщики в соцсетях возмущены тем, что за счет имени отца боец до сих пор получает финансово выгодные предложения и даже всерьез рассчитывает на бой с Головкиным. Тому же Касаресу Хулио Сезар проиграл техническим нокаутом - бой был остановлен в шестом раунде из-за рассечения у Чавеса. К тому моменту Касарес лидировал на судейских карточках (57-56, 59-54, 57-56) и был объявлен победителем.
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Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Чавес Хулио Сезар
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 15:06
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