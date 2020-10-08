Чавес-младший задумал провести бой с Головкиным

Бывший чемпион мира мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший
(51-5-1, 33 КО), который в конце сентября в Тихуане (Мексика) проиграл поединок соотечественнику Марио Касаресу
(12-0, 5 КО), собирается вскоре вернуться на ринг, провести парочку промежуточных поединков в Мексике, а затем подраться с легендарным казахстанским боксером Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО), сообщает vRINGe.com
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"Думаю, в следующем году будет здорово подраться с Головкиным. Да, думаю, у нас получится классный бой. Уверен, мы оба в нем заинтересованы. Так что надеюсь, сумеем договориться", - отметил мексиканец.
В последних четырех поединках Чавес проиграл трижды. Болельщики в соцсетях возмущены тем, что за счет имени отца боец до сих пор получает финансово выгодные предложения и даже всерьез рассчитывает на бой с Головкиным. Тому же Касаресу Хулио Сезар проиграл техническим нокаутом - бой был остановлен в шестом раунде из-за рассечения у Чавеса. К тому моменту Касарес лидировал на судейских карточках (57-56, 59-54, 57-56) и был объявлен победителем.
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