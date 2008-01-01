Канат Ислам перенес бой. Причина в соперниках

Казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам
(27-0, 21 КО) перенес свой следующий поединок, сообщает корреспондент Vesti.kz
со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Первоначальным соперником Ислама был 23-летний аргентинец Гонсало Кория
(16-3, 6 КО), но его перехватил
другой казахстанский средневес Жанибек Алимханулы
(8-0, 4 КО).
Запасным вариантом для Каната должен был стать 32-летний мексиканец Хесус Гуррола
(27-3-15, 14 КО), однако у боксера возникли проблемы с оформлением визы. Сам казахстанец находится в США, где продолжает тренировочный процесс.
Согласно данным портала BoxRec, поединок Ислама должен был
состояться 16 октября в городе Плант-Сити (штат Флорида, США).
Добавим, что казахстанец не выходил на ринг почти год. В последнем бою за титул WBO International, который прошел 26 октября 2019-го в Алматы, он решением судей победил
намибийца Уолтера Каутондокву
(18-2, 17 КО).