Канат Ислам перенес бой. Причина в соперниках

Боксер почти год не выходил на ринг.

Фото: Vesti.kz©
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Сегодня 12:25
Казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам (27-0, 21 КО) перенес свой следующий поединок, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Первоначальным соперником Ислама был 23-летний аргентинец Гонсало Кория (16-3, 6 КО), но его перехватил другой казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО).

Запасным вариантом для Каната должен был стать 32-летний мексиканец Хесус Гуррола (27-3-15, 14 КО), однако у боксера возникли проблемы с оформлением визы. Сам казахстанец находится в США, где продолжает тренировочный процесс.

Согласно данным портала BoxRec, поединок Ислама должен был состояться 16 октября в городе Плант-Сити (штат Флорида, США).

Добавим, что казахстанец не выходил на ринг почти год. В последнем бою за титул WBO International, который прошел 26 октября 2019-го в Алматы, он решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18-2, 17 КО).
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Сегодня 12:25
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