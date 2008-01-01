"Первая мысль была: "Упал на глазах у отца". Моминов - о нокдауне в титульном бою, силе удара соперника и своих ошибках

Проспект полусреднего веса Бобиржан Моминов
(12-0, 8 КО) в конце сентября в главном событии вечера бокса в Казани (Россия) завоевал титул IBF Eurasia, победив в зрелищном и сложном поединке российского боксера Вагинака Тамразяна
. Причем казахстанец уже в первом раунде побывал в нокдауне, но сумел подняться и довести поединок до победы большинством судейских записок.
В интервью корреспонденту Vesti.kz
Моминов рассказал про то, как после нокдауна он вспомнил отца, какие ошибки он допустил и как после боя дружно позавтракал со своим соперником.
- Как бы описал свой последний бой в Казани и насколько это сложное испытание в твоей карьере?
- Мой последний бой был для меня очень сложным. Во-первых, я бился на территории соперника и это, безусловно, давило. Самое трудное - когда мои братья Арман Рысбек
и Дастан Садуулы
неудачно выступили, это тоже было для меня очень жесткой психологической нагрузкой! Я в начале даже потерял настрой, настроение упало. Наши бои в Казани смотрели в прямом эфире, казахстанцы болели и переживали. Два проигрыша, а я обязан был компенсировать все это своей победой! Мой соперник тоже вышел очень заряженным, и у нас пошла настоящая уличная драка.
- В начале боя ты боксировал немного несобранно. Потом только начал показывать свой класс. А какая была самая первая мысль после нокдауна?
- Вышеназванные факторы действовали на меня как лишний груз. Я должен был быстро избавиться от всей суеты и адаптироваться к сопернику в ринге. Нокдаун был переломным моментом в бою. Потому что за рингом стоял мой отец, который ради этого боя преодолел сложный путь. Самая первая мысль в голове была такая: "Ты упал на глазах у своего отца, хоть умри, но ты должен этот бой выиграть"!
- Насколько был ощутим этот его удар? Тамразян по ходу боя сильно хотел тебя вырубить, это было прямо видно.
- Это был триллер в Казани. Вагинак попал несильно, и это не тот удар, от которого можно поплыть. Мои ноги были расположены так, что после удара по инерции я просто упал. Потом я взял инициативу в своих руки, активно включил ноги, начал наращивать прессинг и боксировать умно. Каждый наш раунд - это была как война. Отдаю должное Тамразяну - он бьет сильно, как боксер очень выносливый и мастеровитый. У него в этот день тоже горели глаза, потому что на кону стоял чемпионский титул IBF Eurasia. Мы бились до конца, и победил сильнейший!
- После данного боя ты сделал свой анализ? Какие были упущения и ошибки?
- Я сделал несколько ошибок до выхода в ринг к этому бою. В начале я должен был лететь по маршруту Лос-Анджелес - Стамбул - Москва. Провести там подготовку и выступить в Казани. Из-за карантина получилось так, что я прилетел в Алматы и начал тренировки. Я не успел на 100 процентов подготовиться, потому что не было спарринг-партнеров, не было привычного для меня тренера Джоэля Диаса рядом. Плюс когда я уже летел в Казань через Стамбул и Москву, дорога меня сильно измотала. В совокупности это все сказалось в бою. Мои болельщики имеют право говорить, что Бобиржан выступил не так хорошо, как он это умеет. Я их понимаю. После боя, проанализировав все, сделал выводы и буду работать усердно, чтобы стать еще лучше. Теперь и мой тренер обещал, что будет всегда рядом!
- После боя тебе удалось лично поговорить с Вагинаком Тамразяном?
- Мы с ним жили в одной гостинице. После боя мы встретились за завтраком и успели пообщаться. Оказывается, он парень очень интересный и веселый. Он посмеялся и сказал, что от моих ударов у него все еще голова болит. Я тоже похвалил его за такое упорство и конкурентный бой. Мы пожелали друг другу удачи и пожали руки. Бокс - это ведь спорт. Вне ринга всегда должно быть уважение к сопернику!
- Что можешь сказать о своей новой менеджерской компании?
- Я благодарен своей новой команде менеджеров All Champions. После заключения контракта с ними я провел уже два значимых боя. Выступал в Лас-Вегасе на MGM Grand и в городе Казань за титул. Их труды дают свои результаты, улучшились мои рейтинги, и я этим очень доволен. До конца года хочу войти в топ-25 в полусреднем весе и главная цель - это чемпионские бои!
- Почему изначально был заявлен титул IBF Intercontinental, а после ты бился за пояс IBF Eurasia?
- Да, в начале мы должны были биться за этот титул. Но так как мой соперник был боксером из Европы и бой проходил на территории Евразии, организация IBF решила выставить пояс EBP. Это значит, я теперь являюсь чемпионом Евразии по линии IBF. Это хорошая возможность дойти до основного чемпионского титула данной организации.
- Ты, наверное, успел посмотреть, кроме своего боя, и выступления Рысбека и Садуулы. Как думаешь, почему они проиграли?
- Для меня очень сложно поверить в то, что Арман Рысбек отказался от боя. Потому что мы его знаем как сильного боксера. Лично я с ним еще не говорил на эту тему. Предполагаю, что у Армана были проблемы со здоровьем и бой был поэтому остановлен. Уверен, он еще вернется и докажет свой статус. Что касается Дастана, по-моему, он немного поторопился и пропустил ощутимые удары. Так сказать, удача была на стороне его соперника в тот день. Он боксер еще молодой, и правильный анализ своих ошибок сделает его еще сильнее. Желаю обоим здоровья и скорейшего возвращения на ринг с триумфом.
- Теперь когда ждать нам твой следующий бой?
- Я только вернулся в Америку к семье. Уже начинаю тренировочный процесс. С моим тренером мы решили сделать большую аналитику последнего боя. Будем улучшать мастерство во всех аспектах. Для чемпионских битв я должен быть в своей лучшей форме. До конца года хочу провести хороший бой с топовым соперником.
Фото: vk.com/allchampions