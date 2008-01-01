Я кайфую от бокса. Фоторепортаж с тренировки Виктора Коточигова

9 октября Виктор Коточигов
, 27-летний боксер-легковес и официальный амбассадор международного онлайн-букмекера Parimatch, проведет бой против британца Макси Хьюза
. В поединке казахстанцу предстоит защитить пояс WBC Internation.
Эксперты прочат Виктору славу Головкина, поэтому мы решили посмотреть на тренировку спортсмена и спросить, как он относится к своему прозвищу "Казахский король".
- Виктор, как вы пришли в бокс? Почему начали заниматься именно этим видом спорта?
- Я же из Тараза. У нас это самый популярный вид спорта, очень многие занимаются боксом. В детстве меня отдали в секцию бокса, чтобы укрепить общую физическую подготовку, направить в правильное русло энергию, которая у мальчиков обычно в избытке. Ну, и уметь постоять за себя тоже очень важно в нашем регионе (смеется).
- А на улице приходилось применять боксерские навыки?
- Без этого никак. Я рос обычной пацанской жизнью, так что горячие моменты случались. Но всегда все в пределах разумного.
- Наверное, видели, в парках частенько стоят аттракционы, которые замеряют силу удара. Пробовали когда-нибудь?
- Нет, не замерял. На самом деле это автоматы больше для шоу, они дают очень приблизительное значение, поэтому я не испытывал интереса к ним. Кроме того, это может быть травмоопасно: не размяв и не разогрев руку можно сильно ее повредить. Для спортсмена будет очень глупо вот так вот получить травму.
- В какой момент вы поняли, что это уже не просто увлечение, а готовность выстраивать профессиональную карьеру?
- Это случилось незаметно для меня. Я не могу сказать, что сидел и планировал свою карьеру. Просто я настолько люблю бокс, что он затягивал меня все сильнее. И в 2015 году я провел свой первый профессиональный бой. На сегодняшний день у меня 12 побед, из них 5 нокаутом и ни одного поражения.
- А кто вам дал прозвище "Казахский король"?
- Это случилось после моего боя в Великобритании с Андреем Подусовым. "Казахским королем" меня назвал MTK Global. Я об этом прозвище узнал уже позже и не настаиваю, чтобы меня так называли.
- Сейчас основная задача защитить пояс, а потом какие планы?
- Да, все верно, сейчас важно хорошо отбоксировать. А вообще моя главная цель бой за полноценный чемпионский титул. Хочу выйти в топ и биться с лучшими.
- К слову о подготовке к бою расскажите, как проходят ваши тренировки?
- Вначале составляется план подготовки к бою. Первый этап плана - общефизическая подготовка, следующий этап уже посвящен специфике: работа в парах, отработка техники, спарринги. Когда мы начинаем тренировочный лагерь, занимаемся по 2,5 часа, а когда до боя остается неделя - легкие часовые тренировки. Вся тяжелая работа делается в начале, а в конце только небольшие корректировки, легкая работа на снижение веса.
В межсезонье хоть и нет активных тренировок, но нужно поддерживать форму: бегать, играть в футбол, баскетбол. Я человек очень активный в этом плане, люблю ходить в горы, кататься на лыжах.
- А что вдохновляет на новые победы?
- Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Я кайфую от тренировок, чувствую драйв перед боем, получаю удовольствие от самого боя. Эти ощущения меня подстегивают. Кроме того, я понимаю, что не получится достичь главной цели, не приложив усилий.
- По вашему мнению, чего не хватает боксу в Казахстане?
- У нас очень развит любительский бокс, а профессиональный только-только начинает набирать обороты и эти два вида сильно отличаются. Тренировки, ведение боя, подсчет очков. После перехода в профессионалы я на себе прочувствовал, насколько велика эта разница.
Я думаю, что нужно проводить больше учебно-тренировочных сборов и спаррингов в Штатах и в Англии. Их система подготовки спортсменов развита совсем на другом уровне. Важно перенимать их опыт, чтобы потом применять его тут.
Фото: Parimatch©