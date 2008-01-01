Непобежденный казахстанец с тремя титулами улучшил положение в топ-10 рейтинга IBF

На ринг он планирует выйти до конца года.

Айдос Ербосынулы. Фото: profiboxing.kz©
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Сегодня 09:34
Небитый казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (14-0, 9 КО), выступающий во втором среднем весе до 76,204 килограмма, улучшил свое место в рейтинге IBF, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он с девятой строчки поднялся на восьмую. Чемпионским поясом по версии IBF в этом весе владеет 28-летний американец Калеб Плант, который в феврале текущего года защитил свой титул в поединке против Винсента Файгенбутца из Германии.

Отметим, что следующий бой 28-летний Ербосынулы планирует провести в Атырау, где в главном событии вечера встретится с соперником из топ-15 мирового рейтинга WBO - его имя пока не называется. Также неизвестно, когда именно пройдет поединок, в котором казахстанцу предстоит защитить второстепенные титулы по версиям WBA International, WBC Asia и WBO Global.
Метки:
Профессиональный бокс Ербосынулы Айдос IBF
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 09:34
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