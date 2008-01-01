Головкин стал партнером ФК "Шахтер"

Бренд напитков GGG стал официальным партнером ФК "Шахтер", передает корреспондент Vesti.kz. Об этом сообщил Максим Головкин, брат чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина, в своем аккаунте в Instagram.

Логотип GGG украшает игровую форму и командный автобус футбольного клуба.

"Заключили соглашение о партнерстве между ФК "Шахтёр" и брендом напитков GGG, который стал официальным партнером карагандинского клуба. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным и успешным! Желаем удачи "Шахтеру" в чемпионате Казахстана!" - написал Максим Головкин.

Напомним, что браться Головкины являются уроженцами Караганды. Так, в 2017 году в городе был открыт спортивный клуб, названный именем знаменитого боксера, который лично посетил открытие.