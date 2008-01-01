Головкин стал партнером ФК "Шахтер"

Логотип GGG украшает игровую форму.

Фото: instagram.com/gmg_max
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 19:59

Бренд напитков GGG стал официальным партнером ФК "Шахтер", передает корреспондент Vesti.kz. Об этом сообщил Максим Головкин, брат чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина, в своем аккаунте в Instagram.

Логотип GGG украшает игровую форму и командный автобус футбольного клуба. 

"Заключили соглашение о партнерстве между ФК "Шахтёр" и брендом напитков GGG, который стал официальным партнером карагандинского клуба. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным и успешным! Желаем удачи "Шахтеру" в чемпионате Казахстана!" - написал Максим Головкин.

Напомним, что браться Головкины являются уроженцами Караганды. Так, в 2017 году в городе был открыт спортивный клуб, названный именем знаменитого боксера, который лично посетил открытие.

Метки:
Геннадий GGG Головкин Шахтер ФК КПЛ-2020 Головкин Геннадий
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 19:59
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