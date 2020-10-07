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Головкин стал партнером ФК "Шахтер"

Логотип GGG украшает игровую форму.

Головкин стал партнером ФК "Шахтер"
Фото: instagram.com/gmg_max
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Бренд напитков GGG стал официальным партнером ФК "Шахтер", передает корреспондент Vesti.kz. Об этом сообщил Максим Головкин, брат чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина, в своем аккаунте в Instagram.

Логотип GGG украшает игровую форму и командный автобус футбольного клуба. 

"Заключили соглашение о партнерстве между ФК "Шахтёр" и брендом напитков GGG, который стал официальным партнером карагандинского клуба. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным и успешным! Желаем удачи "Шахтеру" в чемпионате Казахстана!" - написал Максим Головкин.

Напомним, что браться Головкины являются уроженцами Караганды. Так, в 2017 году в городе был открыт спортивный клуб, названный именем знаменитого боксера, который лично посетил открытие.

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Шахтер ФК КПЛ-2020 Головкин Геннадий

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