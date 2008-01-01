"Данияру нужно показать, что он готов". Со-промоутер Головкина оценил перспективы Елеусинова в профи

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, представляющий интересы олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова (9-0, 5 КО), заявил, что тому необходимо доказать свою готовность драться на топовом уровне.

Комментируя предстоящий бой против экс-чемпиона мира из Намибии Джулиуса Индонго (23-2, 12 КО) за вакантный пояс IBF Intercontinental, он отметил, что у казахстанца есть шансы стать лидером в полусреднем весе.

"Это испытание, которое нужно Данияру, чтобы показать, что он готов добиваться мировых наград. Джулиус - бывший объединенный чемпион мира. Он был в одном ряду с некоторыми великими бойцами и все еще имеет амбиции на самом высоком уровне.



"Мы считаем, что Данияр будет игроком в этом дивизионе на долгие годы, но он должен доказать это, стильно завершив 2020 год против Джулиуса и планируя большой 2021-й год", - цитирует Хирна Boxingscene.com.

Напомним, что боксеры встретятся 27 ноября в Голливуде (штат Флорида, США) и проведут 10-раундовый бой, который будет показан стриминговым сервисом DAZN. Главным же событием шоу будет встреча двух бывших соперников Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) - Дэниэла Джейкобса (36-3, 30 КО) и Габриэля Росадо (25-12-1, 14 КО). Хирн также является со-промоутером GGG.