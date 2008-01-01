"Одаренный боксер и выдающийся олимпиец". Экс-чемпион мира оценил Елеусинова перед титульным боем на DAZN

Экс-чемпион мира из Намибии Джулиус Индонго (23-2, 12 КО) высказался о предстоящем титульном бое против олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова (9-0, 5 КО).

Он высоко оценил качества казахстанского боксера, но подчеркнул, что рассчитывает только на победу, чтобы снова завоевать пояс.

"Данияр - очень одаренный боксер и выдающийся олимпиец. Однако я никого не боюсь, потому что мои навыки будут для него вызовом. Я чувствую, что мои навыки и физическая подготовка после тренировок в Америке значительно улучшились, так что это будет хороший бой. Я готов показать отличную игру и одержать победу.

Я понимаю важность этого боя для моей карьеры. Мне нужно выиграть… Точка. Когда я это сделаю, меня будут рассматривать, как претендента как 140 фунтах, так и в 147 фунтах. Этот бой откроет двери, которые мне нужны, чтобы снова стать чемпионом мира", - цитирует Индонго Boxingscene.com.

Напомним, 27 ноября в Голливуде (штат Флорида, США) боксеры проведут 10-раундовый бой, который будет показан стриминговым сервисом DAZN. На кону - вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе. Главным же событием шоу будет встреча двух бывших соперников Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) - Дэниэла Джейкобса (36-3, 30 КО) и Габриэля Росадо (25-12-1, 14 КО).