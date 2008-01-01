"Индонго увидит лучшее". Елеусинов прокомментировал титульный бой против экс-чемпиона на DAZN

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО) прокомментировал свой предстоящий поединок против бывшего чемпиона мира из Намибии Джулиуса Индонго (23-2, 12 КО).

27 ноября в Голливуде (штат Флорида, США) боксеры проведут 10-раундовый бой, который будет показан стриминговым сервисом DAZN. На кону - вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе.

"Я благодарю Индонго за то, что он принял этот вызов. Он бывший чемпион мира, который приедет драться.

Это будет отличный бой для меня и отличное боксерское шоу на Hard Rock. Я собираюсь показать, что я лучший боец, и Индонго увидит лучшее от Данияра Елеусинова. Надеюсь, моим поклонникам понравится это шоу", - цитирует Елеусинова Boxingscene.com.

Напомним, главным событием шоу будет встреча двух бывших соперников Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) - Дэниэла Джейкобса (36-3, 30 КО) и Габриэля Росадо (25-12-1, 14 КО).

Елеусинов мог провести титульный поединок в Казахстане, но событие не состоялось из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.