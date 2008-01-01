DAZN официально объявил бой Елеусинова против экс-чемпиона по трем версиям. На кону будет титул

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО) поспорит с бывшим чемпионом мира Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО) за вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе, передает корреспондент Vesti.kz. О поединке официально объявил стриминговый сервис DAZN, который покажет его в прямом эфире.



Десятираундовый дебютный титульный бой для Елеусинова с Индонго станет частью вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США) 27 ноября. Главным же событием шоу будет встреча двух бывших соперников Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) - Дэниэла Джейкобса (36-3, 30 КО) и Габриэля Росадо (25-12-1, 14 КО).





Ранее были названы потенциальные соперники для Елеусинова. Менеджер экс-капитана сборной Казахстана по боксу Зия Алиев рассказал о подготовке боксера, уточнив, что они знают, как действовать против Индонго, который был чемпионом по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе.



Дело за титулом. В команде Елеусинова раскрыли детали подготовки к бою с экс-чемпионом мира



Добавим, что Елеусинов мог провести титульный поединок в Казахстане, но событие не состоялось из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Практически все свои встречи олимпийский чемпион провел в США. Также он боксировал в Великобритании и Монако.