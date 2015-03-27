Канат Ислам получил в соперники "Пантеру" из Мексики с 14 нокаутами

Казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам (27-0, 21 КО) узнал своего соперника по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Им стал мексиканец Хесус Гуррола (27-3-15, 14 КО).

Согласно данным портала BoxRec, следующий поединок Ислам проведет 16 октября в городе Плант-Сити (штат Флорида, США). Этот бой станет первым для казахстанца за последний год.

В последнем поединке за титул WBO International, который прошел 26 октября 2019-го в Алматы, он единогласным решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18-2, 17 КО).



32-летний Гуррола по прозвищу "Пантера" большую часть боев провел на родине, но выезжал для участия в поединках в Румынии, Германии, Испании, Канаде, ЮАР. Мексиканец выступал в первом среднем весе.

В последнем поединке в ноябре прошлого года Гуррола проиграл марокканцу Мохаммеду Рабии (10-0, 5 КО), который перешел в профи в марте 2017-го в статусе бронзового призера Олимпиады-2016 и чемпиона мира-2015, где в финале оказался сильнее будущего победителя Игр в Рио казахстанца Данияра Елеусинова (9-0, 5 КО).