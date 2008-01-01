"Ждать Келли - это не для нас". Команда Елеусинова - о боях с экс-чемпионами и развитии карьеры в США

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов
(9-0, 5 КО) в двух боях подряд может встретиться с бывшими чемпионами мира - помимо Джулиуса Индонго
(23-2, 12 КО), в команде рассматривают возможность поединка с Давидом Аванесяном
(26-3-1, 14 KO). О стратегии развития карьеры в США корреспонденту Vesti.kz
рассказал менеджер казахстанца Зия Алиев
.
Ранее промоутер Эдди Хирн рассказал
, что Елеусинов проведет бой с Аванесяном уже 27 ноября - в андеркарте боя Дэниэла Джейкобса
(36-3, 30 КО) и Габриэля Росадо
(25-12-1, 14 КО). Олимпийский чемпион может "заменить"
своего бывшего конкурента по олимпийскому рингу Джоша Келли
(10-0-1, 6 КО).
"Эти разговоры идут давно, но мы сразу выбрали Индонго и готовились к бою с ним. А сейчас все менять? Это немного неправильно. Ждать Келли - это не для нас. После боя с Индонго можно поговорить об этой встрече, но чтобы на 100 процентов. Пока он нам неинтересен. Авенесян или Индонго - это имена.
А с кем боксировал Келли? С ним можно было встретиться в Британии, там это может быть интересно, но Данияр выступает в США. Поэтому сейчас это точно Индонго. Потом, скорее всего, это Авенесян. Возможно, что даже имя еще серьезнее. Келли пока выпадает из этого списка", - поделился Алиев.
За дебютный титул Елеусинов будет драться в андеркарте боя бывших соперников Головкина
Напомним, в ноябре олимпийский чемпион Елеусинов должен провести
дебютный титульный поединок в профессиональной карьере. В соперники ему выбрали бывшего чемпиона мира Индонго, а команда казахстанца разобрала
стиль и действия экс-обладателя титулов из Намибии.
В DAZN задумали свести Елеусинова с бывшим чемпионом мира