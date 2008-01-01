"Большой бой, за него бы хорошо заплатили". Стангрит - о противостоянии Елеусинова и Келли

Боксеры встречались на Олимпиаде в Рио.

Фото: kfb.kz
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 14:59
Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит озвучил мнение, будет ли интерес к противостоянию казахстанца Данияра Елеусинова и британца Джоша Келли. По его словам, озвученным корреспонденту Vesti.kz, этот бой будут раскручивать.

"Конечно, этот поединок интересен. Но я думаю, что его будут раскручивать, чтобы сделать из этого боя большое событие. Связано это с тем, чтобы за него хорошо заплатили телеканалы и зрители. А так интерес есть", - озвучил Стангрит. 

Напомним, на Олимпиаде-2016 казахстанец лишил Келли продвижения по турнирной сетке на стадии 1/8 финала. Тогда Елеусинов уверенно переиграл на тот момент неуверенного, неокрепшего британца.

Оба теперь представляют один дивизион - полусредний. Самым же важным фактом является то, что дела и Елеусинова, и Келли ведет британский промоутер Эдди Хирн. В Великобритании любители бокса с нетерпением ждут их очный бой, так как Келли для них является новой звездой профи-бокса.
Метки:
Елеусинов Данияр Профессиональный бокс Олимпиада-2016 Великобритания Казахстан Бразилия
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 14:59
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