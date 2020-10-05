"Большой бой, за него бы хорошо заплатили". Стангрит - о противостоянии Елеусинова и Келли

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит
озвучил мнение, будет ли интерес к противостоянию казахстанца Данияра Елеусинова
и британца Джоша Келли
. По его словам, озвученным корреспонденту Vesti.kz
, этот бой будут раскручивать.
"Конечно, этот поединок интересен. Но я думаю, что его будут раскручивать, чтобы сделать из этого боя большое событие. Связано это с тем, чтобы за него хорошо заплатили телеканалы и зрители. А так интерес есть", - озвучил Стангрит.
Напомним, на Олимпиаде-2016 казахстанец лишил Келли продвижения по турнирной сетке на стадии 1/8 финала. Тогда Елеусинов уверенно переиграл на тот момент неуверенного, неокрепшего британца.
Оба теперь представляют один дивизион - полусредний. Самым же важным фактом является то, что дела и Елеусинова, и Келли ведет британский промоутер Эдди Хирн
. В Великобритании любители бокса с нетерпением ждут их очный бой, так как Келли для них является новой звездой профи-бокса.
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