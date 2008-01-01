В Казахстане покажут в прямом эфире бой непобежденного казахстанца с двумя титулами

Его соперник из Аргентины.

Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly©
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Сегодня 13:00
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) вернется на ринг 9 октября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand он проведет бой против 23-летнего аргентинца Гонсало Кории (16-3, 6 КО). Этот поединок в прямом эфире покажет "Хабар". По казахстанскому времени он начнется утром 10-го числа (в субботу), в 08:00.

Изначально ожидалось, что соперником Алимханулы станет небитый левша из топ-15. Однако этот боксер получил травму на тренировке.

В последний раз 27-летний Алимханулы бился в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.
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Профессиональный бокс Алимханулы Жанибек
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Сегодня 13:00
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