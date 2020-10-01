В DAZN задумали свести Елеусинова с бывшим чемпионом мира

Казахстанец выступит в карде двух бывших соперников Головкина.

Фото: Matсhroom Boxing
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Вчера 22:50
Казахстанский проспект полусреднего веса Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО) может провести бой с бывшим чемпионом WBA Regular из России Давидом Аванесяном (26-3-1, 14 KO). Об этом Boxingnews24.com рассказал промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с DAZN.

План Хирна заключается в том, чтобы свести с Аванесяном другого своего клиента Джоша Келли (10-0-1, 6 KO) до конца этого года. Однако, если британец не сможет выступить, Хирн планирует выставить Елеусинова.

"Данияр Елеусинов выступит в андеркарде у Дэниэла Джейкобса (27-го ноября). Я собираюсь свести его с Индонго или Аванесяном, если Джош Келли не примет бой с ним. Да, вопрос заключается в том, когда Келли будет готов. Мне бы хотелось, чтобы он не брал времени на раскачку. Для него важно это выступление", - сказал Хирн.

Напомним, соперником Елеусинова по следующему бою будет бывший чемпион мира Джулиус Индонго (23-2, 12 КО).
Метки:
Елеусинов Данияр WBA
Бокс Профи-бокс
0
Вчера 22:50
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