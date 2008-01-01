Тренер выбежал на ринг и остановил избиение своего боксера экс-чемпионом мира

Бой прошел в Таиланде.

Срисакет Сор Рунгвисаи. Фото: boxing911.ru©
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Сегодня 17:59
Экс-чемпион мира во втором наилегчайшем весе до 52,2 килограмма 33-летний Срисакет Сор Рунгвисаи (49-5-1, 42 КО) из Таиланда одержал досрочную победу в главном событии вечера над 28-летним филиппинцем Хомара Фахардом (17-18-2, 9 КО).

Бой прошел в Таиланде и завершился во втором раунде, когда на ринг выбежал тренер Фахарда и остановил одностороннее избиение своего подопечного.

Отметим, что в августе Рунгвисаи судейским решением победил своего 40-летнего соотечественника, экс-чемпиона мира в наилегчайшем весе и участника Олимпиады 2008 и 2016 годов Амната Руенроенга (97-94, 96-93, 99-91). 
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Сегодня 17:59
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