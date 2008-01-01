Сергей Ковалев приговорен в США к трем годам тюрьмы условно

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF россиянин Сергей Ковалев
получил три года тюрьмы условно по делу о нападении на женщину в США, сообщает Р-Спорт
со ссылкой на TMZ.
Ковалев в июне 2018 года был арестован в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке, а затем выпущен под залог. Потерпевшей оказалась американская модель Джейми Фронтц.
Отмечается, что 37-летний Ковалев заключил сделку с прокуратурой и избежал наказания за тяжкое преступление. Российский боксер признал свою вину за участие в драке, произнесение оскорбительных слов и нарушение тишины.
Ковалев также получил два дня тюрьмы, но он уже их отбыл, поэтому не будет находиться за решеткой. Кроме того, российский спортсмен должен будет пройти курс управления гневом и заплатить 220 долларов в качестве компенсации судебных издержек.
Гражданский иск Фронтц против Ковалева, по информации источника, еще в силе. Модель требовала 650 тысяч долларов, которые, по ее словам, российский боксер согласился ей заплатить после инцидента.
Ковалев на профессиональном ринге одержал 34 победы, потерпел четыре поражения и один раз его бой завершился вничью. В последнем поединке россиянин в ноябре 2019 года проиграл
нокаутом мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу
и потерял титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.