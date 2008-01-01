В Атырау состоится вечер профессионального бокса с дебютным боем лидера сборной Казахстана

В Атырау пройдет вечер профессионального бокса, организатором которого выступит промоутерская компания "SULEIMEN Promotions" при поддержке акимата города Атырау, сообщается на ее странице в Instagram.
При этом нет информации, когда именно он состоится, хотя отмечается, что запланирован без зрителей с соблюдением всех санитарных норм с прямой трансляцией на телеканале "Хабар".
Всего запланировано пять поединков с участием десяти боксеров.
Кульминацией вечера станет титульный поединок с участием непобежденного казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы
(14-0-9 KO), который в рамках второго полусреднего веса сразится с соперником из топ-15 мирового рейтинга WBO - его имя пока не называется. В этом бою Ербосынулы предстоит защитить второстепенные титулы по версиям WBA International, WBC Asia и WBO Global.
В андеркарте выступят перспективные боксеры, а именно Бек Нурмаганбет
, Евгений Павлов
, Данила Семенов
и с разрешением олимпийского комитета выступит Абылайхан Жусупов
.
Отметим, что Жусупов - лидер сборной Казахстана, ранее он завоевал лицензию на Олимпийские игры в весовой категории до 69 килограммов. На вечере бокса в Атырау он проведет дебютный поединок на профессиональном уровне.