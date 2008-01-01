В Атырау состоится вечер профессионального бокса с дебютным боем лидера сборной Казахстана

Его покажут в прямом эфире.

Абылайхан Жусупов. Фото: КФБ. Данияр Майлыбаев©
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Сегодня 15:50
В Атырау пройдет вечер профессионального бокса, организатором которого выступит промоутерская компания "SULEIMEN Promotions" при поддержке акимата города Атырау, сообщается на ее странице в Instagram.

При этом нет информации, когда именно он состоится, хотя отмечается, что запланирован без зрителей с соблюдением всех санитарных норм с прямой трансляцией на телеканале "Хабар".

Всего запланировано пять поединков с участием десяти боксеров.

Кульминацией вечера станет титульный поединок с участием непобежденного казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы (14-0-9 KO), который в рамках второго полусреднего веса сразится с соперником из топ-15 мирового рейтинга WBO - его имя пока не называется. В этом бою Ербосынулы предстоит защитить второстепенные титулы по версиям WBA International, WBC Asia и WBO Global.

В андеркарте выступят перспективные боксеры, а именно Бек Нурмаганбет, Евгений Павлов, Данила Семенов и с разрешением олимпийского комитета выступит Абылайхан Жусупов.

Отметим, что Жусупов - лидер сборной Казахстана, ранее он завоевал лицензию на Олимпийские игры в весовой категории до 69 килограммов. На вечере бокса в Атырау он проведет дебютный поединок на профессиональном уровне.
Метки:
Профессиональный бокс Жусупов Абылайхан Ербосынулы Айдос WBA WBC WBO
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 15:50
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