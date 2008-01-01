"Это шаг к бою за чемпионский титул". Алимханулы прокомментировал возвращение на ринг

Казахстанский проспекта среднего веса Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) прокомментировал свое возвращение на ринг. Он отметил, что провел хорошую подготовку и стремится к титулу чемпиона мира.

"Я долгое время был вне ринга и очень хочу вернуться. У меня был отличный тренировочный лагерь с Бадди Макгиртом и отличными спарринг-партнерами. Это следующий шаг в моей подготовке к бою за титул чемпиона мира в ближайшем будущем. С нетерпением жду 9 октября, чтобы показать своим болельщикам казахский стиль", - цитирует Алимханулы badlefthook.com.

Напомним, сегодня официально о бое казахстанца объявила промоутерская компания Top Rank.

9 октября в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand 27-летний Алимханулы встретится с 23-летним аргентинцем Гонсало Корией (16-3, 6 КО).