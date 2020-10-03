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Шеремета отменяется? Озвучены сроки третьего боя Головкин - "Канело"

Появилось мнение, что именно этот бой для GGG станет следующим.

Шеремета отменяется? Озвучены сроки третьего боя Головкин - "Канело"
Фото: Reuters©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Ведущий стримингового сервиса DAZN Крис Мэнникс поделился информацией о третьем бое между казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (53-1-2, 36 КО), сообщают Vesti.kz.

Он считает, что Головкину не станут организовывать другой поединок, пока не будет устроена встреча с мексиканцем.

"Мы не должны быть настолько глупы, чтобы думать, что DAZN, вложивший значительные средства в GGG и "Канело", даст какие-то реальные шансы GGG до тех пор, пока (если) они не проведут этот бой. После? Абсолютно. Но следующие девять месяцев будут посвящены организации трилогии GGG-"Канело".

"Канело" - GGG по-прежнему остается главным поединком, нравится это основной аудитории бокса или нет. GGG не будет сражаться ни с кем, пока они не доберутся до этого", - написал Мэнникс в твиттере.

Напомним, что Головкин должен провести защиту своего титула чемпиона IBF в среднем весе против поляка Камилы Шереметы (21-0, 5 КО). Недавно появилась информация, что этот бой состоится 20-21 ноября. Также GGG владеет поясом IBO.

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Головкин-Альварес Профессиональный бокс Головкин Геннадий

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