Деревянченко вслед за неудачным возвращением после поражения от Головкина может сменить весовую категорию

Украинский боксер-профессионал Сергей Деревянченко может перейти в первый средний вес, сообщает boxingnews.com.ua.

На прошлой неделе он потерпел поражение в третьей своей попытке завоевать титул в среднем дивизионе.

В 2018 году Деревянченко проиграл чемпионский бой Дэниелу Джейкобсу, а в 2019-м был повержен в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным, где на кону стояли два пояса.

В минувшие же выходные он уступил американцу Джермаллу Чарло, который владеет поясом WBC в среднем весе.

Видео полного боя, или как Чарло защитил титул в весе Головкина от посягательств Деревянченко