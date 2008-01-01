Деревянченко вслед за неудачным возвращением после поражения от Головкина может сменить весовую категорию

Его третья попытка завоевать титул провалилась.

Сергей Деревянченко. Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©
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Сегодня 08:49

Украинский боксер-профессионал Сергей Деревянченко может перейти в первый средний вес, сообщает boxingnews.com.ua.

На прошлой неделе он потерпел поражение в третьей своей попытке завоевать титул в среднем дивизионе.

В 2018 году Деревянченко проиграл чемпионский бой Дэниелу Джейкобсу, а в 2019-м был повержен в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным, где на кону стояли два пояса. 

В минувшие же выходные он уступил американцу Джермаллу Чарло, который владеет поясом WBC в среднем весе. 

Видео полного боя, или как Чарло защитил титул в весе Головкина от посягательств Деревянченко

Метки:
Деревянченко Сергей Геннадий GGG Головкин Чарло Джермалл Профессиональный бокс Головкин Геннадий Джейкобс Дэниэл
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 08:49
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