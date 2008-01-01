Флойд Мейвезер назвал цену за бой с Хабибом и Конором

Экс-чемпион мира в восьми весах американец Флойд Мейвезер-младший готов снова провести поединок против звезды смешанных единоборств, но только если ему предложат огромную сумму, передает BoxingScene.

Напомним, что в августе 2017 года он нокаутировал бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора в бою по правилам бокса. Та победа позволила ему сделать идеальный рекордс - 50-0. Кроме того, поединок с ирландцем принес четыре миллиона PPV-просмотров.

43-летний Мейвезер готов провести с Конором реванш, а также выйти на ринг против чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. За такой бой он хочет 300 миллионов долларов.

"Конор не может хорошо бить. Он не может бить. Мне было весело на ринге. Я думал: "О, этот парень бьет так мягко! Весело". Я не пропускал сильных ударов. Я по-прежнему хорош. Зачем мне выходить на ринг и рисковать здоровьем с этими юными львами?

Пока нет ребят, с которыми можно подраться. Ребят вроде МакГрегора. 150 миллионов долларов за такой бой? Недостаточно. Нет. Мое здоровье важнее. Заплатите мне 300 миллионов долларов, тогда будет смысл.

Периоды называют эрами. У меня была моя эра. Но я готов драться с Хабибом или Конором. Если мне заплатят за эти два боя 600 миллионов долларов", - сказал Мейвезер.

Отметим, что МакГрегор ранее объявил, что снова проведет бой по правилам бокса. На этот раз против филиппинца Мэнни Пакьяо.