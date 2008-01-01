Официально объявлено о бое Жанибека Алимханулы

Американская промоутерская компания Top Rank официально объявила о бое казахстанского проспекта среднего веса Жанибека Алимханулы (8-0, 4 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок пройдет 9 октября в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand. Соперником 27-летнего Алимханулы станет 23-летний аргентинец Гонсало Кория (16-3, 6 КО).

Напомним, изначально ожидалось, что соперником Алимханулы станет небитый левша из топ-15. Однако тот боксер получил травму на тренировке.

Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.

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