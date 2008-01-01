За дебютный титул Елеусинов будет драться в андеркарде боя бывших соперников Головкина

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов
(9-0, 5 КО) выйдет 27 ноября на ринг против бывшего чемпиона мира Джулиуса Индонго
(23-2, 12 КО), передает корреспондент Vesti.kz
.
Десятираундовый титульный поединок Елеусинова с Индонго станет частью вечера профессионального бокса, где главным событием будет встреча двух бывших соперников Геннадия Головкина
(40-1-1, 35 КО) - Дэниэла Джейкобса
(36-3, 30 КО) с Габриэлем Росадо
(25-12-1, 14 КО).
Ранее менеджер экс-капитана сборной Казахстана по боксу Зия Алиев рассказал
, что не только Елеусинов с тренерами готовится к очередному бою в США, но и подбирается титул, который казахстанец разыграет с соперником.
Дело за титулом. В команде Елеусинова раскрыли детали подготовки к бою с экс-чемпионом мира
Добавим, что ранее рассматривался
вариант титульного боя для Елеусинова в Казахстане, но эта возможность пока не реализована. Практически все свои встречи олимпийский чемпион провел в США. Также он боксировал в Великобритании и Монако.