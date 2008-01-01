За дебютный титул Елеусинов будет драться в андеркарде боя бывших соперников Головкина

Названа дата поединка в США.

Данияр Елеусинов. Фото: Matchroom Boxing©
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Сегодня 23:16
Олимпийский чемпион по боксу  Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО) выйдет 27 ноября на ринг против бывшего чемпиона мира Джулиуса Индонго (23-2, 12 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Десятираундовый титульный поединок Елеусинова с Индонго станет частью вечера профессионального бокса, где главным событием будет встреча двух бывших соперников Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) - Дэниэла Джейкобса (36-3, 30 КО) с Габриэлем Росадо (25-12-1, 14 КО).

Ранее менеджер экс-капитана сборной Казахстана по боксу Зия Алиев рассказал, что не только Елеусинов с тренерами готовится к очередному бою в США, но и подбирается титул, который казахстанец разыграет с соперником.

Дело за титулом. В команде Елеусинова раскрыли детали подготовки к бою с экс-чемпионом мира

Добавим, что ранее рассматривался вариант титульного боя для Елеусинова в Казахстане, но эта возможность пока не реализована. Практически все свои встречи олимпийский чемпион провел в США. Также он боксировал в Великобритании и Монако.
Метки:
США Джейкобс Дэниэл Росадо Габриэль Елеусинов Данияр Индонго Джулиус
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 23:16
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