ESPN назвал дату следующего боя Геннадия Головкина

Он не выходил в ринг с осени прошлого года.

Фото: Allboxing.ru©
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Сегодня 09:38
Возвращение в ринг чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) намечено на 20 ноября. В этот день он проведет бой против обязательного претендента по линии IBF поляка Камила Шеремета (21-0, 5 КО), сообщает ESPN.

Отмечается, что источники, близкие к организации вечера бокса, сообщили, что стриминговая платформа DAZN будет готова продолжить серию боксерских мероприятий по пятницам, учитывая плотный график на последние недели года, который будет включать бои с участием Теренса Кроуфорда, Эррола Спенса, Энтони Джошуа, Мигеля Берчельта, Оскара Вальдеса, Тайсона Фьюри, в том числе поединок Головкина.

GGG не выходил на ринг с октября 2019 года, когда он решением победил украинца Сергея Деревянченко в Нью-Йорке и завоевал два вакантных титула. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса. 

Также сообщается, что Головкин видится явным фаворитом предстоящего боя с поляком.
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Футбол Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Шеремета Шеремета Камил
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Сегодня 09:38
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