ESPN назвал дату следующего боя Геннадия Головкина

Возвращение в ринг чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина
(40-1-1, 35 КО) намечено на 20 ноября. В этот день он проведет бой против обязательного претендента по линии IBF поляка Камила Шеремета
(21-0, 5 КО), сообщает ESPN
.
Отмечается, что источники, близкие к организации вечера бокса, сообщили, что стриминговая платформа DAZN будет готова продолжить серию боксерских мероприятий по пятницам, учитывая плотный график на последние недели года, который будет включать бои с участием Теренса Кроуфорда, Эррола Спенса, Энтони Джошуа, Мигеля Берчельта, Оскара Вальдеса, Тайсона Фьюри, в том числе поединок Головкина.
GGG не выходил на ринг с октября 2019 года, когда он решением победил
украинца Сергея Деревянченко
в Нью-Йорке и завоевал два вакантных титула. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.
Также сообщается, что Головкин видится явным фаворитом предстоящего боя с поляком.