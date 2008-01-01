Фьюри, Джошуа, Уайлдер. Есть ли место Ивану Дычко в списке топовых супертяжей?

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит прокомментировал "шумиху" в супертяжелом дивизионе. В интервью корреспонденту Vesti.kz он также оценил возможность казахстанца Ивана Дычко вписаться в "разборки".



"Шумиха в супертяжелом весе уже есть: Фьюри, Уайлдер, Джошуа. Поветкин вот недавно нашумел так, что Диллиана Уайта "сдуло".



Дычко сможет вписаться в группу "Дюбуа, Хргович, Йока", но вот сможет ли эта группа вписаться в группу к Фьюри, Уайлдеру, Джошуа?



Думаю, что не все те, кто на подходе, в итоге смогут чего-то добиться",- озвучил Стангрит.



Напомним, 30-летний Дычко перешел в профи три года назад и выиграл девять боев подряд в США. Он не дрался с июля прошлого года. По словам его менеджера Зии Алиева, на ринг он может выйти в октябре-ноябре.