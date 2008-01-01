Фьюри, Джошуа, Уайлдер. Есть ли место Ивану Дычко в списке топовых супертяжей?

Эксперт - о шумихе в этом дивизионе.

Иван Дычко. Фото: The Heavyweight Factory©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 14:25

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит прокомментировал "шумиху" в супертяжелом дивизионе. В интервью корреспонденту Vesti.kz он также оценил возможность казахстанца Ивана Дычко вписаться в "разборки".

"Шумиха в супертяжелом весе уже есть: Фьюри, Уайлдер, Джошуа. Поветкин вот недавно нашумел так, что Диллиана Уайта "сдуло".

Дычко сможет вписаться в группу "Дюбуа, Хргович, Йока", но вот сможет ли эта группа вписаться в группу к Фьюри, Уайлдеру, Джошуа?

Думаю, что не все те, кто на подходе, в итоге смогут чего-то добиться",- озвучил Стангрит.

Напомним, 30-летний Дычко перешел в профи три года назад и выиграл девять боев подряд в США. Он не дрался с июля прошлого года. По словам его менеджера Зии Алиева, на ринг он может выйти в октябре-ноябре. 

Метки:
Дычко Иван Фьюри Тайсон Уайлдер Деонтей Джошуа Энтони Хргович Филип
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 14:25
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