Бой с чемпионом из США. Кто стал соперником супертяжа из Казахстана для титульного поединка

Дебютная защита титула пройдет в Германии.

Жан Кособуцкий. Фото: flickr.com/leifpm©
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Сегодня 13:56

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (14-0, 13 КО) будет защищать титул IBO Inter-Continental в тяжелом весе в поединке со Стивом Вукошей (12-1, 4 КО) из США, передает корреспондент Vesti.kz

Десятираундовый поединок пройдет в Дюссельдорфе 17 октября и станет первой официальной защитой пояса для казахстанца. Что касается американца, то он выигрывал в своей профессиональной карьере два вакантных титула - USA New England и WBC United States (USNBC).

Все свои бои Вукоша провел в США: карьера его началась в 2001-2002 годах, после чего был большой перерыв. Вернулся тяжеловес в ринг тремя боями в период 2014-2015 годов, а продолжил боксировать только в 2019-м. В августе прошлого года он провел свой последний бой, когда по очкам победил соотечественника Джо Касумано (18-3, 16 КО).

Вукоша стал третьим потенциальным соперником для Кособуцкого. Ранее казахстанец называл оппонентом другого американца - Джеймса МакКензи Моррисона (17-0-2, 15 КО). По его мнению, оставалось только заключить контракт, но в итоге ему подобрали другую оппозицию.



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Добавим, что именно в Германии 31-летний казахстанец Кособуцкий выиграл титул от IBO, когда нокаутировал Агрона Смакичи (15-1, 13 КО). В 2020 году супертяжеловес победил досрочно еще в двух встречах. Вторым поясом в бою с Вукошем должен стать европейский титул от IBF.

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Германия Кособуцкий Жан США нокауты
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Сегодня 13:56
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