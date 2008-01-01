Бой двух соперников Головкина стал главным событием вечера бокса

Хотя DAZN предлагал одному из них другого соперника.

Дэниэл Джейкобс. Фото: ringside24.com©
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Сегодня 11:28
Бывший чемпион мира в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (36-3, 30 КО) проведет поединок в рамках суперсредней категории до 76,2 килограмма против соотечественника пуэрториканского происхождения Габриэля Росадо (25-12-1, 14 КО), сообщает vRINGe.com.

Отмечается, что бой станет главным событием вечера бокса 27 ноября, место проведения которого пока не сообщается.

Ранее стриминг DAZN предлагал Джейкобсу в качестве соперника британца Джона Райдера (28-5, 16 КО), чтобы привлечь еще и британскую аудиторию. Однако выбор был сделан в пользу Росадо.

Интересно, что ранее оба боксера встречались с казахстанцем Геннадием Головкиным. В января 2013 года Росадо уступил GGG техническим нокаутом в седьмом раунде, а Джейкобс в марте 2017-го продержался все 12 раундов, но проиграл судейским решением.
Метки:
Профессиональный бокс Джейкобс Дэниэл Росадо Габриэль Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 11:28
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