Бой двух соперников Головкина стал главным событием вечера бокса

Бывший чемпион мира в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс
(36-3, 30 КО) проведет поединок в рамках суперсредней категории до 76,2 килограмма против соотечественника пуэрториканского происхождения Габриэля Росадо
(25-12-1, 14 КО), сообщает vRINGe.com
.
Отмечается, что бой станет главным событием вечера бокса 27 ноября, место проведения которого пока не сообщается.
Ранее стриминг DAZN предлагал Джейкобсу в качестве соперника британца Джона Райдера (28-5, 16 КО), чтобы привлечь еще и британскую аудиторию. Однако выбор был сделан в пользу Росадо.
Интересно, что ранее оба боксера встречались с казахстанцем Геннадием Головкиным
. В января 2013 года Росадо уступил
GGG техническим нокаутом в седьмом раунде, а Джейкобс в марте 2017-го продержался все 12 раундов, но проиграл
судейским решением.