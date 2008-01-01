"Выходите на ринг, и не забудьте пояс". Алимханулы бросил вызов чемпионам в весе Головкина

Возвращение казахстанца ожидается в октябре.

Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly/
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Сегодня 23:44
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) в очередной раз обратился к чемпионам мира в своем дивизионе.

"Чемпионы в 160 фунтах, я жду вас на ринге! Просто выходите на ринг. Остальную работу я сделаю сам. Но не забудьте пояс", - написал Алимханулы в твиттере.

Добавим, что чемпионом мира по версии WBC в среднем весе является американец Джермалл Чарло, его соотечественнику Деметриусу Андраде принадлежит пояс WBO в этой же категории. Мексиканец Сауль "Канело" Альварес - действующий чемпион в среднем (WBC Franchise/WBA Super) и втором среднем дивизионах (WBA Regular).

Также в среднем весе выступает именитый соотечественник Алимханулы - Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО), владеющий титулами IBF и IBO.



Возвращение казахстанца намечено на 9 октября в рамках вечера бокса от Top Rank, который пройдет на арене The Bubble в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Команда вынуждены была искать нового соперника.

Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.
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Алимханулы Жанибек Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 23:44
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