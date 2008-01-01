Алимханулы попал в список соперников для чемпиона мира с 22 нокаутами

В крайнем бою казахстанец победил канадского боксера.

Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly©
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Сегодня 12:57
Портал BadLeftHook.com назвал вероятных соперников Джермалла Чарло по следующему бою. Американец на днях защитил титул WBC в среднем весе, перебоксировав украинца Сергея Деревянченко.

Интересно, что среди кандидатов на бой с Джермаллом оказался казахстанский проспект Жанибек Алимханулы.

"Как и с Джермеллом, для Джермалла нет очевидного и простого ответа по следующему сопернику. Но в случае с Джермаллом немного меньше хаоса. Если он захочет промежуточного боя, то он столкнется с такими именами, как Хайме Мунгия, Лиам Уильямс и Мацей Сулецки, которые будут занимать верхние строчки в рейтинге WBC. Также в списке будут такие парни, как Деннис Хоган и Брэндон Адамс, которых Чарло уже побеждал, а также Жанибек Алимханулы", - пишет издание.

Отметим, что брат-близнец Джермалла Чарло Джермелл также бился в минувшие выходные, нокаутировав в восьмом раунде доминиканца Джейсона Росарио

Что касается Алимханулы, то он в последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.

При этом казахстанец должен был провести бой еще в марте в Квебеке (Канада)  с ганцем Иссой Самиром (18-0, 15 КО), но он был отменен из-за пандемии коронавируса.
Метки:
WBC Профессиональный бокс Деревянченко Сергей Алимханулы Жанибек Чарло Джермалл
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 12:57
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