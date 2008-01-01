Сопромоутер Головкина назвал кандидатов на бой с Сондерсом

Он не бьется с осени прошлого года.

Билли Джо Сондерс. Фото: eurosport.ru©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 11:23
Чемпион мира по версии WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО) в конце осени сразится с кем-то из четырех бойцов, которых назвал его промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с прошлого года с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), сообщает vRINGe.com

Промоутер озвучил следующие имена: Дмитрий Чудинов (21-6-3, 13 КО), Рокки Филдинг (28-2, 16 KO), Мартин Мюррей (39-5-1, 17 KO), Джон Райдер (28-5, 16 KO).

Судя по всему, Хирн оговорился, и вместо Дмитрия (у которого затяжная полоса поражений) имел ввиду его более успешного в последние пару лет брата Федора Чудинова (23-2, 16 КО).

Комментируя уровень возможного оппонента Сондерса, Хирн заявил, что "люди всегда будут жаловаться". "Я лучше сделаю Сондерсу бой с британцем, потому что в эти дни с ограничениями на путешествия никогда не знаешь", - объяснил он.

Сондерс не выступает с ноября 2019 года, когда нокаутировал в 11-м раунде аргентинца Марсело Косереса
Метки:
Профессиональный бокс Сондерс Билли Джо Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 11:23
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