Сопромоутер Головкина назвал кандидатов на бой с Сондерсом

Чемпион мира по версии WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс
(29-0, 14 КО) в конце осени сразится с кем-то из четырех бойцов, которых назвал его промоутер Эдди Хирн
, сотрудничающий с прошлого года с казахстанцем Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО), сообщает vRINGe.com
.
Промоутер озвучил следующие имена: Дмитрий Чудинов (21-6-3, 13 КО), Рокки Филдинг (28-2, 16 KO), Мартин Мюррей (39-5-1, 17 KO), Джон Райдер (28-5, 16 KO).
Судя по всему, Хирн оговорился, и вместо Дмитрия (у которого затяжная полоса поражений) имел ввиду его более успешного в последние пару лет брата Федора Чудинова (23-2, 16 КО).
Комментируя уровень возможного оппонента Сондерса, Хирн заявил, что "люди всегда будут жаловаться". "Я лучше сделаю Сондерсу бой с британцем, потому что в эти дни с ограничениями на путешествия никогда не знаешь", - объяснил он.
Сондерс не выступает с ноября 2019 года, когда нокаутировал
в 11-м раунде аргентинца Марсело Косереса
.
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