Экс-чемпион мира оценил шансы Джермалла Чарло в бою против Геннадия Головкина

Также спрогнозировал его поединки против других топов.

Геннадий Головкин. Фото: Allboxing.ru©
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Сегодня 09:06
Чемпиону мира WBC в среднем весе Джермаллу Чарло (31-0, 22 КО) будет непросто как в бою с обладателем пояса WBO Деметриусом Андраде (29-0, 18 КО), так и со звездой бокса Саулем "Канело" Альваресом (53-1-2, 36 KO). Но вот Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) он может победить, считает экс-чемпион мира и телекомментатор Шон Портер.

"Деметриус невероятно рукастый, подвижный, занятый, когда нужно, и сильный. Левша. Думаю, он - один из самых умных боксеров независимо от категории. Для Чарло это будет очень непростой бой. И "Бабай" его, думаю, выиграет. Из того, что я видел, у братьев проблемы с мобильными и активными противниками: они словно на шаг позади с такими", - приводит его слова vRINGe.com.

По мнению Портера, Джермалл пока вряд ли будет драться с Андраде, так как у того "нет крутого титула, он не самый активный и не привлекательный в финансовом плане".

Кроме того, Портер говорит, что Джермалл против Сауля - бой из разряда "пальцем в небо".

"С "Канело"? С "Канело" всем будет сложно. Джермаллу точно не будет легко. Но Сауль вряд ли спустится ниже 76,2 килограмма", - отметил он.

Шон считает, что американцу будет куда сложнее с мексиканцем, чем с Головкиным, если такой бой организуют.

"GGG больше не тот, каким был. Джермалл его победит. Ранее я поставил бы на Головкина. Но у Чарло не было никаких битв, он свеж и не изношен, в отличие от GGG. Впрочем, это в любом случае крутой бой", - сказал Портер.

Отметим, что в последнем бою Чарло судейским решением победил украинца Сергея Деревянченко, тем самым защитив титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.
Метки:
Профессиональный бокс Чарло Джермалл Деревянченко Сергей Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Андраде Деметриус Альварес Сауль
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Сегодня 09:06
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