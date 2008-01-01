Экс-чемпион мира оценил шансы Джермалла Чарло в бою против Геннадия Головкина

Чемпиону мира WBC в среднем весе Джермаллу Чарло
(31-0, 22 КО) будет непросто как в бою с обладателем пояса WBO Деметриусом Андраде
(29-0, 18 КО), так и со звездой бокса Саулем "Канело" Альваресом
(53-1-2, 36 KO). Но вот Геннадия Головкина
(40-1-1, 35 КО) он может победить, считает экс-чемпион мира и телекомментатор Шон Портер
.
"Деметриус невероятно рукастый, подвижный, занятый, когда нужно, и сильный. Левша. Думаю, он - один из самых умных боксеров независимо от категории. Для Чарло это будет очень непростой бой. И "Бабай" его, думаю, выиграет. Из того, что я видел, у братьев проблемы с мобильными и активными противниками: они словно на шаг позади с такими", - приводит его слова vRINGe.com
.
По мнению Портера, Джермалл пока вряд ли будет драться с Андраде, так как у того "нет крутого титула, он не самый активный и не привлекательный в финансовом плане".
Кроме того, Портер говорит, что Джермалл против Сауля - бой из разряда "пальцем в небо".
"С "Канело"? С "Канело" всем будет сложно. Джермаллу точно не будет легко. Но Сауль вряд ли спустится ниже 76,2 килограмма", - отметил он.
Шон считает, что американцу будет куда сложнее с мексиканцем, чем с Головкиным, если такой бой организуют.
"GGG больше не тот, каким был. Джермалл его победит. Ранее я поставил бы на Головкина. Но у Чарло не было никаких битв, он свеж и не изношен, в отличие от GGG. Впрочем, это в любом случае крутой бой", - сказал Портер.
Отметим, что в последнем бою Чарло судейским решением победил
украинца Сергея Деревянченко
, тем самым защитив титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.