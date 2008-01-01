В Казахстане покажут в прямом эфире бой Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира

Объединительный поединок между чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super и WBO украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), обладателем пояса IBF, в Казахстане в прямом эфире покажет телеканал "Хабар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой пройдет в рамках легкого веса (до 61,2 килограмма) 17 октября в Лас-Вегасе (США). В Казахстане будет уже утро следующего дня.

Трансляция на "Хабаре" начнется в 08:00 по времени Нур-Султана 18 октября.

Напомним, последний бой 32-летний Ломаченко провел 31 августа 2019 года в Лондоне, где судейским решением победил британца Люка Кэмпбелла.

23-летний Лопес в декабре прошлого года в Нью-Йорке нокаутировал во втором раунде ганского боксера Ричарда Комми, тем самым завоевав титул чемпиона мира по версии IBF.