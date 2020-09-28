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Деревянная медаль, или как украинский средневес был отправлен американской звездой бокса в подполье

Ему пока не светит бой с топ-боксерами.

Деревянная медаль, или как украинский средневес был отправлен американской звездой бокса в подполье
Фото: FightNews
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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На минувших выходных состоялся один из важных поединков в среднем дивизионе. Обладатель титула WBC Джермалл Чарло из США встречался с "вечным" претендентом этой весовой категории Сергеем Деревянченко (Украина). 

Важным бой был для обоих боксеров. Чарло со своей задачей справился, а вот Деревянченко вынужден будет уйти в подполье. Подробности - в материале Vesti.kz.

В третий раз украинский боксер совершает попытку взобраться на пьедестал. Он выверенно, медленными шагами, с постоянным упорством и преданностью своему делу прокладывал себе путь к звездам.

И позади уже три безуспешные попытки реализовать свои цели и мечты. Трудно представить, насколько сложно сейчас Деревянченко. Теперь его точно будут воспринимать как вечного претендента на титулы. Да, он был близок в каждом из поединков. 

Его нельзя назвать откровенным аутсайдером. Напротив, проявил себя на большом профи-ринге Сергей замечательно. Но, как отметили многие эксперты, чего-то ему всегда не хватает. Кто-то говорит удачи, кто-то сильного удара, кто-то приписывает поражение отсутствию выверенной тактики.



Есть мысль, что все вместе взятое. Вроде и находится он всегда в нужном месте, вроде готов на 100 процентов, вроде силен и вынослив, однако не выходит. И если с Дэниэлом Джейкобсом против него был и факт того, что его тренер находился в углу американца, то остальные два случая чисто на совести самого боксера.

В спорте самое обидное - это занять четвертое место, остаться без награды. Хотя в народе этот результат называют "деревянной медалью". Так и Сергей Деревянченко постоянно финиширует на "четвертой строчке".

Правда, сейчас ситуация такова, что Сергей рискует на длительное время остаться без титульных поединков. Свои шансы он израсходовал, Сауль Альварес вряд ли заинтересован в услугах Деревянченко после всех неудач.



Так что придется ждать новых чемпионов. Текущие будут биться с другими претендентами, иногда между собой. Сергей же будет доказывать свою состоятельность снова через сито квалификации.

В бою против Чарло он проиграл очевидно. Не было спорных решений. Откровенно, украинец забрал несколько раундов. При этом дважды американец, в ранге местной звезды, чуть не завершил все досрочно - Сергей кое-как устоял.

Сложно сказать, как теперь будет складываться карьера Деревянченко. Но для казахстанца Геннадия Головкина он уже точно не вариант. Если совсем недавно его еще просматривали для реванша, то теперь уже вряд ли.

А вот Джермалл был бы отличным вариантом для GGG. Опасным, но прекрасным. Тем более и с Альваресом там пока непонятно. А так можно и попытаться объединить пояса, провести качественную рубку (бой с Сергеем показал, что Чарло очень и очень хорош).

Так что может в ближайшее время дела в дивизионе, наконец, сменят ритм.

 

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Метки:
Чарло Джермалл Деревянченко Сергей Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Джейкобс Дэниэл Альварес Сауль

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