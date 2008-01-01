"Точно состоится 21 ноября?". Промоутер высказался о бое Головкина с Шереметой

Пандемия коронавируса со всеми вытекающими последствиями стала причиной нескольких кряду отмен боя между чемпионом IBF в среднем весе казахстанским боксером Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО) и обязательным претендентом из Польши Камилом Шереметой
(21-0, 5 КО), сообщает vRINGe.com
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Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) подтвердил данные инсайдера о том, что схватка состоится 21 ноября в Карсоне (пригород Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США), но официального подтверждения информации все еще не было.
В прошлом месяце Шеремета решил пошутить
на тему постоянных переносов боя, опубликовав в соцсетях фото возле посольства Казахстана в Варшаве (Польша).
Оказывается, что не только боец отшучивается на эту тему, но и его промоутер Анджей Василевски (KnockOut Promotions): "Пытаюсь вспомнить, сколько уже "точных" дат было у поединка Головкин - Шеремета. Что у меня получилось? Ну, как минимум это уже шестая "точная" дата... А если серьезно, то в США дело сдвинулось с мертвой точки. Состоялось несколько крупных вечеров бокса. Не исключено, что мы реально вскоре получим официальную дату. Пока что подтверждаю только то, что 21 ноября реально обсуждается. Как и подтверждаю то, что обговаривают Калифорнию. Надеюсь, на этот раз все получится...".
В последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил
украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.